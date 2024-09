Crescimento econômico do Brasil: Humberto Costa celebra resultados positivos

O senador Humberto Costa (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (4), comemorou os indicativos de crescimento econômico do Brasil. Segundo o parlamentar, o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado. Ele mencionou a recuperação da indústria como um dos fatores desse desempenho, além do aumento do consumo das famílias.

