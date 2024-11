Crescimento expressivo na safra de grãos em Goiás para 2024/2025

A safra de grãos em Goiás deverá atingir a marca de 33 milhões de toneladas na temporada 2024/2025, representando um crescimento de 11,4% em comparação com a safra anterior. Esta é a estimativa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no primeiro levantamento do período, publicado esta semana. Com esse desempenho, Goiás mantém sua posição como o quarto maior produtor de grãos do Brasil.

