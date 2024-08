Criminoso Foragido do RS Capturado em Cuiabá Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional localizaram e prenderam um foragido da Justiça do Rio Grande do Sul, nesta... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 20h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 20h06 ) ‌



Policiais militares da Força Tática do 1º Comando Regional localizaram e prenderam um foragido da Justiça do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (08.08), em Cuiabá.

