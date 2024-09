Crise diplomática: Embaixada da Argentina cercada em Caracas Luccas Diaz Maduro Forças venezuelanas cercaram a Embaixada da Argentina em Caracas, que está sob custódia do Brasil desde 5 de agosto... Momento MT|Do R7 07/09/2024 - 09h51 (Atualizado em 07/09/2024 - 09h51 ) ‌



Maduro

Forças venezuelanas cercaram a Embaixada da Argentina em Caracas, que está sob custódia do Brasil desde 5 de agosto, quando o regime de Nicolás Maduro expulsou diplomatas do país. De acordo com Pedro Urruchurtu Noselli, coordenador internacional da opositora María Corina Machado, homens encapuzados e armados cercaram o local na noite de sexta-feira (6). Seis pessoas ligadas à oposição estão asiladas na embaixada.

‌



