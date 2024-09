Cristiano Ossuchi revela suas propostas para Lucas do Rio Verde Esta é uma série de reportagens especiais do portal Momento MT com os candidatos às prefeituras de Mato Grosso. Nosso objetivo é oferecer...

Em uma entrevista exclusiva ao portal Momento MT, Cristiano Ossuchi (PL), candidato à Prefeitura de Lucas do Rio Verde, delineou sua visão e estratégias pensadas para o desenvolvimento do município, destacando propostas que refletem sua trajetória pessoal e profissional, bem como seu compromisso com a comunidade local. Com uma abordagem que une inovação, sustentabilidade e justiça social, Ossuchi se apresenta como uma alternativa comprometida com o progresso sustentável da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.