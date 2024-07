Crítica Ácida: A Resposta de Susskind a Juca Kfouri Olá Juca, que triste me sinto de escrever -lhe! Sou o Marcos Susskind, aquele com quem você bateu papo algumas vezes na porta do... Momento MT|Do R7 27/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 27/07/2024 - 12h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Comentarista Marcos L. Susskind critica Juca Kfouri por afirmações sobre a guerra em Gaza

Olá Juca, que triste me sinto de escrever -lhe! Sou o Marcos Susskind, aquele com quem você bateu papo algumas vezes na porta do Cine Vitrine.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Menino de 3 anos é desenganado por médicos após ser atacado por dois pit bulls

• FICCO/CE prende homem por crime contra a fé pública em Fortaleza

• Festival de inverno em chapada e prestigiado pelo governador Mauro Mendes e sua esposa Virginia