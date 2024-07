Cruzeiro surpreende e vence o Grêmio fora de casa

Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conquistou sua segunda vitória consecutiva ao superar o Grêmio pelo placar de 2 a 0, no Estádio Francisco Stédile em Caxias do Sul, nesta quarta-feira (10.07). Os gols da vitória celeste foram marcados por Ramiro, ex-jogador do Grêmio, e Arthur Gomes, em um intervalo de apenas dois minutos no primeiro tempo.

