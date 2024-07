CTFC fará audiência pública para debater impactos da mineração em Itaparica

A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC) aprovou requerimento do senador Otto Alencar (PSD-BA) para realizar audiência pública com o objetivo de debater a exploração mineral na Bahia e suas consequências, devido ao surgimento recente de cratera na ilha de Itaparica, distante aproximadamente um quilômetro da vila de Matarandiba, no município de Vera Cruz. A audiência será agendada após o recesso parlamentar.

