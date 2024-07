Cuiabá celebra a diversidade na 21ª Parada LGBTQIA+

Enfeitada com as cores do arco-íris, a Avenida 15 de Novembro foi tomada pela celebração da diversidade, um dos temas principais da 21ª Edição da Parada LGBTQIA+, que aconteceu neste sábado (29). A festa, que reuniu mais de vinte mil pessoas, teve concentração na Praça Ipiranga e seguiu até a Orla do Porto II, onde aconteceu o show nacional com a cantora Lexa.

