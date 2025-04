Cuiabá estreia na Série B com vitória de 1 a 0 sobre Volta Redonda O Cuiabá estreou sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 1 a 0 diante do Volta Redonda (RJ), disputada...

O Cuiabá estreou sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 1 a 0 diante do Volta Redonda (RJ), disputada hoje, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O único gol do confronto saiu aos 10 minutos, quando, em cobrança de escanteio, Pedrinho cruzou para a área, Derik Lacerda desviou e o zagueiro Bruno Alves finalizou com precisão na pequena área.

Para mais detalhes sobre a partida e os próximos desafios do Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: