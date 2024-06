Cuiabá-Prev é premiada nacionalmente por excelência em gestão previdenciária

A Secretaria Municipal de Gestão, por meio da Cuiabá-Prev, foi premiada duas vezes no 57º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM, na noite desta quinta-feira (27). No evento, ocorrido em Belém do Pará, o município foi representado pela presidente do Conselho Previdenciário da capital, Neila do Prado.

