Cuiabá recebe aporte financeiro de R$ 139 milhões para infraestrutura e usina fotovoltaica

Cuiabá receberá um aporte financeiro no montante de R$ 139 milhões oriundos de um empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil. O projeto de lei foi votado pela Câmara Municipal de Cuiabá na terça-feira (16) e recebeu 16 votos favoráveis. Os valores serão destinados às ações de tapa-buracos, à instalação de uma usina fotovoltaica para fornecimento de energia solar aos prédios públicos, à finalização das obras da maior avenida já construída, o Contorno Leste, e também à segunda fase das obras do Mercado Antonio Moysés Nadaf, o Mercado do Porto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.