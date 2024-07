Cuiabá receberá investimento para recapeamento asfáltico e eficiência energética

Publicada na edição desta sexta-feira (19), a Lei Complementar 546/2024, que autoriza a Prefeitura de Cuiabá a contratar uma operação de crédito com o Banco do Brasil no valor de R$ 139 milhões. O aporte financeiro, com juro de 7% ao ano, será destinado à abertura de créditos especiais na lei orçamentária vigente, de até R$ 75 milhões, para programas e ações de eficiência energética, incluindo a instalação de usinas fotovoltaicas.

