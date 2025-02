Cuiabá regulamenta atendimento de acidentes com materiais biológicos A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) publicou uma nova portaria que estabelece diretrizes para o manejo de casos envolvendo... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h27 ) twitter

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) publicou uma nova portaria que estabelece diretrizes para o manejo de casos envolvendo acidentes com exposição a materiais biológicos, incluindo HIV, Hepatite B e C. A medida reforça o compromisso do município com a proteção à saúde dos trabalhadores e a eficácia do atendimento a urgências médicas desse tipo. A construção da portaria foi realizada em parceria entre o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest) e a Coordenadoria de Serviços Especializados/IST. Saiba mais sobre essa importante regulamentação e suas implicações no atendimento à saúde dos trabalhadores consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF, com o apoio da PM/PR, prende duas pessoas em flagrante por contrabando de cigarros

