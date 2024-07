Cuiabá se destaca em ranking de Transparência e Governança Pública

Cuiabá ocupa a 7ª posição em um ranking de capitais brasileiras no quesito Transparência e Governança Pública, conforme estudo da Organização Transparência Internacional, divulgado no início desta semana. Com uma avaliação que varia de 0 a 100, sendo o pior resultado de transparência e governança até o melhor, Cuiabá foi classificada como “Boa” e alcançou 61,2 pontos, indicando um nível satisfatório de transparência na capital mato-grossense. O levantamento pode ser conferido aqui. O município ainda está à frente de capitais como Palmas, no Tocantins, Salvador, na Bahia, e Florianópolis, em Santa Catarina.

