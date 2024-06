Cultivo de algas: potencial econômico e ambiental em debate na CRA

Em reunião agendada para esta terça-feira (25), às 11h, a Comissão de Agricultura (CRA) votará requerimento de audiência pública sobre o potencial do cultivo da alga Kappaphycus alvarezii no Brasil. Em seu requerimento (REQ 17/2024 — CRA), o senador Jorge Seif (PL-SC) argumenta que a espécie vegetal é usada como bioinsumo da agricultura, na alimentação animal, na indústria e na fixação de carbono, constituindo “oportunidade única” para a economia e o meio ambiente do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.