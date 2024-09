Momento MT |Do R7

Curso de operações aéreas reúne policiais e bombeiros de cinco estados Vinte e um policiais e bombeiros de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Amapá começaram, nesta segunda-feira (09.09),...

Vinte e um policiais e bombeiros de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Amapá começaram, nesta segunda-feira (09.09), em Cuiabá, a 6ª edição do Curso de Operador Aerotático do Centro Integrado de Operações Especiais (Ciopaer), da Secretaria de Estado Segurança Pública (Sesp).

