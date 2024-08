Curso Inédito de Fronteira Reúne Profissionais de Diversos Estados e Paraguai

A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) deu início, nesta segunda-feira (26.08), à 18ª edição do Curso de Unidades Especializadas de Fronteira, ministrado pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron). A aula inaugural ocorreu no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), em Cuiabá. Participam 29 profissionais de segurança pública de nove estados e do Paraguai.

