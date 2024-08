Momento MT |Do R7

Curso inédito para povo Xavante começa nesta sexta-feira A aula inaugural do curso de graduação em Licenciatura Intercultural Indígena, da Faculdade Indígena Intercultural (Faindi), da...

A aula inaugural do curso de graduação em Licenciatura Intercultural Indígena, da Faculdade Indígena Intercultural (Faindi), da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) no município de Canarana, será realizada nesta sexta-feira (30.08).

