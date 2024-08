Curso Inovador Aborda Criptoativos para o Ministério Público de MT

Momento MT |Do R7

A consolidação das representações digitais de valores atrai cada vez mais investidores, mas elas também podem ser alvo de golpes e fraudes. Diante deste cenário, o renomado especialista em combate aos crimes com moedas virtuais no Brasil, procurador da República Alexandre Senra, ministrará o curso intitulado “Fontes Abertas e Investigação dos Criptoativos” nesta quinta-feira, 15 de agosto, no auditório da Sede das Promotorias de Justiça, em Cuiabá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.