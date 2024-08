Momento MT |Do R7

Dados Alarmantes: Aumento de Arboviroses em Sorriso A Secretaria de Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), divulgou ontem, 15 de agosto...

A Secretaria de Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), divulgou ontem, 15 de agosto, o perfil epidemiológico dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus registrados desde 1.º de janeiro até o início de agosto. São com 886 casos confirmados de dengue; 22 com sinais de alarme e 1 caso de dengue grave.

