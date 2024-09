Dados alarmantes: Brasil registra 160 mil em asilos e 14 mil em orfanatos Em 2022, o Brasil tinha 160.784 pessoas vivendo em asilos ou instituição de longa permanência para idosos, segundo os dados do último... Momento MT|Do R7 06/09/2024 - 15h56 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h56 ) ‌



Em 2022, o Brasil tinha 160.784 pessoas vivendo em asilos ou instituição de longa permanência para idosos, segundo os dados do último Censo, divulgados nesta sexta-feira (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Isso representa 0,5% da população com mais de 60 anos no país (32,1 milhões).

