Damares Alves destaca a proteção às vítimas de escalpelamento

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (28), destacou a importância do Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, comemorado em 28 de agosto. A senadora alertou sobre os riscos desse tipo de acidente, comum na região Norte do país, onde mulheres e meninas são vítimas frequentes. Ela explicou que o escalpelamento ocorre em pequenas embarcações, quando cabelos se enroscam no eixo descoberto dos motores. A senadora enfatizou a gravidade desses acidentes e a necessidade de medidas preventivas.

