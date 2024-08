Debate Aprofundado sobre o Futuro de Cuiabá A Câmara de Cuiabá realizou na quinta-feira (01.08), mais uma audiência pública para debater o Novo Plano Diretor de Desenvolvimento... Momento MT|Do R7 02/08/2024 - 15h34 (Atualizado em 02/08/2024 - 15h34 ) ‌



A Câmara de Cuiabá realizou na quinta-feira (01.08), mais uma audiência pública para debater o Novo Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá (PDDE), no plenário das deliberações, com diversos representantes do poder público, entidades interessadas, sociedade civil organizada e munícipes da Capital.

