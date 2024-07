Debate na Assembleia sobre a Central de Abastecimento de Cuiabá

Alto contraste

A+

A-

Na tarde desta terça-feira (2), a Assembleia Legislativa discutiu, em audiência pública, a situação da Central de Abastecimento de Cuiabá. O debate reuniu permissionários do local e os chefes da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar (Seaf/MT) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer) e teve como foco o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), publicado em fevereiro deste ano pela Empaer, com a finalidade de receber estudos da iniciativa privada sobre a viabilidade, estruturação e utilização do espaço físico da central, hoje administrado pela Associação dos Permissionários do Terminal Atacadista de Cuiabá (Apetac). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• NOTA DE ESCLARECIMENTOS

• Vídeo: cobra venenosa é flagrada por mulher saindo de vaso sanitário

• Câmara analisa projeto que prevê indenização às vítimas de crimes contra liberdade sexual; acompanhe

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.