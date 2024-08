Debate Presidencial entre Trump e Kamala Harris: Acordo Confirmado! Donald Trump disse nesta terça, 27, que entrou em acordo com Kamala Harris e participará do debate presidencial contra a candidata... Momento MT|Do R7 27/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 27/08/2024 - 20h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Kamala Harris e Donald Trump, candidatos à Casa Branca

Donald Trump disse nesta terça, 27, que entrou em acordo com Kamala Harris e participará do debate presidencial contra a candidata no dia 10 de setembro no canal ABC. O evento não estava confirmado porque as campanhas discordavam de detalhes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Reforma tributária vai encarecer construção civil e imóveis, dizem especialistas

• Trump e Kamala Harris entram em acordo e debate presidencial acontecerá em breve

• Plenário da Câmara analisa aumento da participação da União no Fundo Garantidor do Pronaf; acompanhe