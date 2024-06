Debate sobre ensino superior privado e fortalecimento do Inep e do FNDE

A Comissão de Educação (CE) aprovou, nesta terça-feira (25), requerimento para realização de audiência pública para debater os desafios e as perspectivas do ensino superior privado no Brasil. A reunião servirá também para celebrar os 35 Anos da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup). O requerimento é do presidente da comissão, senador Flávio Arns (PSB-PR).

