Debate sobre Saúde em Cuiabá: Candidatos Confirmam Presença

Os quatro candidatos à Prefeitura de Cuiabá confirmaram a participação em um debate sobre saúde pública e condições de trabalho dos médicos, organizado pelo Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT). O evento está marcado para o dia 6 de setembro, às 19 horas, no auditório do Conselho, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do CRM-MT no YouTube.

