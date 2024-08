Debate sobre Saúde Pública em Cuiabá: Candidatos se Reúnem com CRM-MT O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) realizará um debate com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. O evento...

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) realizará um debate com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. O evento acontecerá no dia 6 de setembro, no auditório da entidade. O tema do encontro será a saúde pública e as condições de trabalho dos médicos.

