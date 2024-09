Momento MT |Do R7

Decisão da Justiça Eleitoral garante candidatura de Sérgio Machnic A Justiça Eleitoral de Primavera do Leste negou o pedido de impugnação do registro de candidatura de Sérgio Machnic (PL) à prefeitura...

A Justiça Eleitoral de Primavera do Leste negou o pedido de impugnação do registro de candidatura de Sérgio Machnic (PL) à prefeitura, apresentado pelo partido União Brasil (UB), liderado pelo atual vice-prefeito Ademir Goes. A decisão foi emitida pelo juiz eleitoral Roger Augusto Bim Donega, que deferiu a candidatura de Machnic pela coligação “Primavera para Todos” nas eleições gerais de 2024.

