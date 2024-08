Decisão do STJ Rejeita Pedido de Aborto em Caso de Síndrome Genética A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou ontem (7), por unanimidade, o pedido para que uma mulher fosse autorizada... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 13h08 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h08 ) ‌



A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou ontem (7), por unanimidade, o pedido para que uma mulher fosse autorizada a realizar um aborto após as 30 semanas de gestação, depois de ela ter descoberto uma doença cardíaca grave no feto, que é portador de uma alteração genética conhecida como Síndrome de Edwards.

