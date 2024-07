Decisão Judicial Impede Leilão do Terreno do Gasômetro no Rio A Justiça federal do Rio de Janeiro suspendeu o leilão do terreno do Gasômetro que ocorreria nesta quarta-feira (31). O Clube de... Momento MT|Do R7 31/07/2024 - 09h34 (Atualizado em 31/07/2024 - 09h34 ) ‌



Imagem do Gasômetro

A Justiça federal do Rio de Janeiro suspendeu o leilão do terreno do Gasômetro que ocorreria nesta quarta-feira (31). O Clube de Regatas do Flamengo quer arrematar o terreno, que fica em São Cristóvão, zona norte do Rio, para construir o novo estádio do clube.

