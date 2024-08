Decisão Judicial Impõe Prazos para Revitalização do Cais do Valongo A Justiça Federal do Rio de Janeiro fixou prazos para que União e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 20h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 20h41 ) ‌



Cais do Valongo

A Justiça Federal do Rio de Janeiro fixou prazos para que União e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) apresentem cronograma de trabalho, plano de gestão e relatórios sobre o andamento das obras no Sítio Arqueológico do Cais do Valongo. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (21).

