Decisão judicial proíbe a Guarda Civil de dispersar pessoas na Cracolândia em São Paulo

A Justiça de São Paulo limitou a atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na Cracolândia, região na parte central da capital paulista que concentra pessoas em situação de rua e com uso abusivo de drogas. A decisão proferida nesta terça-feira (25) atende um pedido do Ministério Público de São Paulo em uma ação civil pública que também tem participação da Defensoria Pública. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



