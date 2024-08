Declaração de Amor: MC Guimê Recebe Mensagem Emocionante da Namorada

Momento MT |Do R7

Parece que o namoro de MC Guimê e Fernanda Stroschein segue firme e forte! Tanto que, nesta sexta-feira (09), a empresária não economizou nas palavras e publicou um textão para o amado nas redes sociais. No álbum de fotos postado no seu perfil oficial do Instagram, ela se declarou para o funkeiro e compartilhou o registro de um beijão dos dois.

