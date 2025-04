Defesa Civil de Cuiabá atua em 21 bairros após temporal e alerta sobre riscos

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, atendeu a mais de 70 ocorrências registradas durante a forte chuva que atingiu a capital na tarde desta terça-feira (8). A atuação rápida das equipes, com apoio de diversas secretarias municipais e do Governo do Estado, garantiu suporte emergencial à população e evitou danos maiores em áreas críticas.

Para mais detalhes sobre a atuação da Defesa Civil e as recomendações para a população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: