Defesa da Democracia: A Voz de Jader Barbalho O senador Jader Barbalho (MDB-PA) afirmou que "a sociedade deve estar vigilante na defesa da democracia", destacando a importância... Momento MT|Do R7 26/07/2024 - 14h05 (Atualizado em 26/07/2024 - 14h05 ) ‌



O senador Jader Barbalho (MDB-PA) afirmou que "a sociedade deve estar vigilante na defesa da democracia", destacando a importância do parlamento e da imprensa livre nesse processo. Com 58 anos de vida pública, Barbalho testemunhou períodos de arbitrariedades e violência política, e hoje, aos 79 anos, defende que a democracia é feita do contraditório e precisa de visões plurais para existir.

