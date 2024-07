Defesa da Soberania em Saúde: Um Chamado do Sul Global Representantes de dez organizações, lideradas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), assinaram nesta terça-feira (30) a Declaração... Momento MT|Do R7 30/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 30/07/2024 - 20h03 ) ‌



Imagem da Cúpula Global de Preparação para Pandemias 2024

Representantes de dez organizações, lideradas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), assinaram nesta terça-feira (30) a Declaração do Rio de Janeiro, uma carta em defesa da soberania em saúde na inovação e no desenvolvimento de diagnósticos, vacinas e medicamentos para enfrentar emergências de saúde pública internacional no Sul Global.

