Déficit primário do governo apresenta queda significativa em julho Sem o impacto da antecipação do décimo terceiro a aposentados e pensionistas, as contas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência... Momento MT|Do R7 05/09/2024 - 19h02 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sem o impacto da antecipação do décimo terceiro a aposentados e pensionistas, as contas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) fecharam julho com déficit primário de R$ 9,283 bilhões. O valor representa queda real (descontada a inflação) de -75,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Condenado por estupro de vulnerável em Sinop é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

• Déficit primário cai para R$ 9,283 bi em julho sem 13º do INSS

• Escola de Governo oferta capacitação em gestão de documentos e SigaDoc