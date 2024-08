Déficit primário do setor público atinge R$ 21,3 bilhões em julho As contas públicas fecharam o mês de julho de 2024 com déficit de R$ 21, 3 bilhões, valor inferior aos R$ 35,8 bilhões registrados... Momento MT|Do R7 30/08/2024 - 12h32 (Atualizado em 30/08/2024 - 12h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As contas públicas fecharam o mês de julho de 2024 com débito de R$ 21, 3 bilhões, valor inferior aos R$ 35,8 bilhões registrados no mesmo mês de 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Setor público déficit primário de R$ 21,2 bilhões em julho

• Corpo de Bombeiros extingue incêndio em vegetação de chácara em Primavera do Leste

• Comissão aprova regulamentamentação de transporte de explosivos