Déficit Zero: IFI Revela Necessidade Urgente de R$ 64,8 Bilhões A Instituição Fiscal Independente (IFI) divulgou nesta quinta-feira (15) o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) do mês de agosto...

A Instituição Fiscal Independente (IFI) divulgou nesta quinta-feira (15) o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) do mês de agosto. De acordo com o relatório, a trajetória de receitas e despesas percorrida até junho e as projeções para o restante do ano ainda não asseguram o cumprimento da meta fiscal fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.

