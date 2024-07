Democratas pressionam Biden a desistir da eleição nos EUA

Momento MT |Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atribuiu seu mau desempenho no primeiro debate eleitoral contra Donald Trump ao cansaço acumulado após uma série de viagens interna

A pressão sobre o presidente dos EUA, Joe Biden, para desistir da disputa à reeleição está aumentando entre políticos e figuras importantes do partido democrata nos últimos dias. Após seu desempenho ruim no debate presidencial contra Donald Trump, surgem questionamentos sobre sua capacidade de continuar na corrida presidencial. Alguns aliados reconhecem os problemas de Biden, mas destacam suas políticas e histórico contrastando com os de Trump.

