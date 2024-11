Denúncia contra pecuarista e engenheiro por crimes ambientais no Pantanal O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 15ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural de Cuiabá... Momento MT|Do R7 17/10/2024 - 20h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 20h48 ) twitter

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 15ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural de Cuiabá, ofereceu nesta quinta-feira (17) denúncia criminal contra os envolvidos no desmate químico de aproximadamente 81 mil hectares de vegetação nativa no Pantanal Mato-grossense. Foram denunciados o pecuarista Claudecy Oliveira Lemes, o engenheiro agrônomo Alberto Borges Lemos, o piloto da aeronave, Nilson Costa Vilela e a empresa Aeroagrícola Asas do Araguaia Ltda. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



