Denúncia de crimes ambientais ao lado de parque estadual

Proprietário de uma área rural localizada no Assentamento PA Nova União, na divisa com o Parque Estadual Igarapés do Juruena, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela prática de nove crimes ambientais. Além da responsabilização pelos crimes cometidos, o MPMT requer a condenação dele ao pagamento de R$ 2.585.158,70 para reparação dos danos causados pelos delitos ambientais.

