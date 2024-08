Deputada Coronel Fernanda Luta pelos Direitos dos Assentados em Itanhangá Na última semana, a parlamentar realizou reuniões e denunciou irregularidades no processo de reintegração de posse no assentamento...

Na última semana, a parlamentar realizou reuniões e denunciou irregularidades no processo de reintegração de posse no assentamento de Itanhangá. Depois de participar de uma reunião com as famílias do assentamento de Tapurah/Itanhangá, a deputada Coronel Fernanda realizou uma série de ações visando garantir a permanência dos assentados nas terras visadas pela reintegração de posse promovida pelo INCRA.

