Deputadas unidas pelo protagonismo feminino na política Para as participantes do encontro de Mulheres Parlamentares do P20, que acontece em Maceió (AL), a reunião é um marco na construção...

1ª Reunião de Mulheres Parlamentares. Dep. Yandra Moura(UNIÃO - SE)

Para as participantes do encontro de Mulheres Parlamentares do P20, que acontece em Maceió (AL), a reunião é um marco na construção de uma rede global de mulheres que permita o protagonismo delas nas decisões políticas.

