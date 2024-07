Deputado Cattani Expressa Desconfiança sobre Ex-Genro Acusado de Feminicídio O deputado estadual Gilberto Cattani (PL) revelou, em entrevista nesta quarta-feira (25), que sempre teve “um pé atrás” com seu ex...

O deputado estadual Gilberto Cattani (PL) revelou, em entrevista nesta quarta-feira (25), que sempre teve “um pé atrás” com seu ex-genro, Romero Xavier, agora acusado de ser o mandante do assassinato de sua filha, Raquel Maziero Cattani Xavier. A produtora rural foi brutalmente assassinada com mais de 30 facadas na manhã de sexta-feira (19), em sua propriedade na zona rural de Pontal do Marape, no município de Nova Mutum, a 240 km de Cuiabá.

