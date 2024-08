Deputado Chiquinho Brazão Pode Perder Mandato Por Quebra De Decoro O deputado federal Chiquinho Brazão (Sem Partido-RJ) deve ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar por ser acusado... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 13h32 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h32 ) ‌



O deputado federal Chiquinho Brazão (Sem Partido-RJ) deve ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar por ser acusado de mandante do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, defendeu nesta quarta-feira (28) a relatora do caso no Conselho de Ética da Câmara, a deputada federal Jack Rocha (PT-ES).

