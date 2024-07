Deputado cobra ação urgente para duplicação da BR-163 em meio ao aumento das exportações pelos portos do Arco Norte

O deputado Diego Guimarães (Republicanos) voltou a cobrar celeridade nas discussões sobre a melhor alternativa para a duplicação do trecho norte da BR-163, entre Sinop e a divisa com o Pará. Ele destacou que dados recentes publicados pela Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport) mostram que em cinco anos os portos do chamado Arco Norte serão a principal forma de exportação dos produtos brasileiros, aumentando ainda mais o tráfego na via.

