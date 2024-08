Deputados em Alerta: Queimadas e Saúde em Debate Durante sessão do Plenário nesta terça-feira (26), deputados da oposição e da base aliada do governo cobraram medidas para... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 22h02 (Atualizado em 26/08/2024 - 22h02 ) ‌



Discussão e votação de propostas legislativas. Dep. Dr. Zacharias Calil (UNIÃO-GO)

Durante sessão do Plenário nesta terça-feira (26), deputados da oposição e da base aliada do governo cobraram medidas para enfrentar as queimadas e pediram investigação sobre as causas do incêndio em várias partes do País. Parlamentares também apontaram para necessidade de auxiliar o sistema de saúde no tratamento de doenças respiratórias causadas pela fumaça.

